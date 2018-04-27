Дерипаска выполняет ультиматум США - олигарх сократит долю в En+

Российский олигарх Олег Дерипаска согласился снизить свою долю участия в акционерном капитале En+ до уровня ниже 50% и согласился с предложением председателя совета директоров Лорда Баркера подать в отставку из совета директоров. О решениях говорится в сообщении компании.

Дерипаска дал свое согласие на назначение ряда новых независимых директоров с целью того, чтобы большинство в совете были независимыми.

При этом 26 апреля 2018 года En+ направила формальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с просьбой о "продлении действия Генеральной лицензии №13 до 31 октября 2018 года или другой даты, которую OFAC посчитает уместной".

Напомним, США объявили, что могут снять санкции с "Русала", условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над компанией. В Кремле сравнили санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством. Впрочем, Дерипаска выполняет ультиматум США даже с излишним усердием. В феврале, незадолго до введения санкций, бизнесмен ушел с поста президента "Русала". При этом контрольного пакета акций "Русала" у него тоже нет - 48,3% акций принадлежит холдингу En+, у которого Дерипаска контролирует 65,2%.