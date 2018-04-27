Верховная рада может переименовать Днепропетровскую область

В Верховную раду Украины внесен законопроект о переименовании Днепропетровской области, сообщается на сайте парламента.

"Во второй части статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", — говорится в проекте.

В авторстве законопроекта указаны фамилии 157 депутатов от разных разных фракций, что является своеобразным рекордом.

При этом областной центр сохранит новое название, данное после переворота 2014 года, — Днепр.

Напомним, переименование предлагалось еще в 2015 году. Всего на Украине переименовано около тысячи населенных пунктов.