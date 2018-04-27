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"ВСМ, как межрегиональное метро". Благодаря высокоскоростной магистрали Челябинск и Екатеринбург могут стать третьим центром в стране
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ВСМ, скоростной поезд (2016) | Фото: gov.cap.ru

Высокоскоростные магистрали нужно воспринимать, как "межрегиональное метро" и "транспорт для всех". Об этом в рамках круглого стола, который проходил сегодня в пресс-центре МИА "Россия сегодня", заявил первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Александр Мишарин, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Это возможность быстрого перемещения с точки зрения развития бизнеса, возможность комфортного и удобного перемещения каждый день на работу и с работы, это безусловно новые условия для формирования ночных дальних перевозок. За ночь можно будет проехать на расстояние 1,5-2 тыс. км. И конечно это новая тенденция, которая сегодня возникает во всем мире, это высокоскоростные грузовые перевозки, которые существенно повышают эффективность создания таких линий", - рассказал он.

РЖД принята программа развития высокоскоростного и скоростного движения в России, которая предусматривает строительство более 4 тыс. км новых железных дорог со скоростью до 400 км в час, и реконструкцию около 7 тыс. км.

При этом ВСМ "Москва – Казань" станет пилотным проектом высокоскоростной магистрали "Евразия". ВСМ соединит Европу и Китай. По словам Мишарина, в результате мы получим единую евразийскую высокоскоростную грузопассажирскую сеть протяженностью почти 50 тыс. км на едином евразийском пространстве.

От реализации проекта ВСМ "Москва – Казань" ожидаются дополнительные доходы бюджета за первые 10 лет эксплуатации свыше 13 трлн рублей, а создание новых рабочих мест превысит 370 тыс. человек в 20 отраслях экономики.

"ВСМ имеют максимальный мультипликативный эффект. На каждый рубль он составляет 1,46 рублей, а с учетом эксплуатации это 3,77 рубля, что является наивысшим показателем среди других видов транспорта", - отметил он.

Президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" Владимир Косой считает, что, используя высокоскоростной транспорт, мы можем изменить то, как будет концентрироваться населения на пространстве Российской Федерации.

"Для нас чрезвычайно важно сформировать в стране ряд новых центров и без скоростного транспорта это сделать невозможно. В частности, если мы посмотрим на Урал, у нас рядом на расстоянии 200 км друг от друга находятся два центра, которые на сегодня формируют почти 6% валового национального продукта. Объединяя их и превращая в единый центр с помощью высокоскоростного транспорта, мы можем де-факто создать третий центр в стране, который на полных основаниях может конкурировать с Санкт-Петербургом", - говорит он.

ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" может стать элементом проекта ВСМ "Евразия".

ВСМ Челябинск - Екатеринбург(2018)|Фото: пресс-служба минэкономразвития Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров рассказал, что благодаря ВСМ время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составит 1 час 10 минут. Она соединит не только Челябинск и Екатеринбург, но и два аэропорта, Снежинск и Сысерть, которые станут территориями перспективного развития.

"Наши приоритеты – минимальное время в пути, обход заповедников и населенных пунктов, максимальная концентрация экономики вдоль этой дороги. Это даст колоссальный эффект для развития двух регионов, возможность сформировать третью по величине конгломерацию из Челябинска и Екатеринбурга. Мы сейчас считаем сколько будет вложено денег бизнеса на рубль, вложенных в инфраструктуру государством и бизнесом в рамках государственно-частного партнерства", - отметил он.

гаттаров, проект всм(2017)|Фото:повестка дня

"Это очень хороший проект, но он имеет продолжение в части реализации большого проекта "Евразия". И там есть еще один счастливый город – это Курган, который получит такую же часовую доступность с Челябинском. И Челябинск превратится в центр большой агломерации", - добавил Александр Мишарин.

В конце 2017 года региональные власти подали частное концессионное предложение в Правительство РФ. "На данный момент мы находимся на стадии переговоров с Правительством РФ, которое ведет Министерство транспорта РФ", - добавил он.

(2017)|Фото:

По словам южноуральского вице-губернатора, Челябинская область готова участвовать финансово в проекте ВСМ. "Мы подали частную концессионную инициативу, в рамках которой просим 50% грант, все остальные деньги два региона будут возвращать в течение более 30 лет, возвращать из регионального бюджета ", - заявил он.

На реализацию проекта строительства ВСМ "Челябинск – Екатеринбург" потребуются сотни миллиардов рублей. Более точную стоимость проекта вице-губернатор называть не стал, добавив, что "цифра будет снижаться", поскольку есть возможности оптимизирования.

При этом агломерационные эффекты от реализации проекта за 32 года ожидаются почти 470 млрд рублей, которые поступят в бюджеты Челябинской, Свердловской областей и Российской Федерации.

Александр Мишарин также не стал озвучивать стоимость проекта и предложил дождаться окончания проектирования и прохождения главгосэкспертизы. Для примера, первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД" озвучил стоимость ВСМ на участке от Владимира до Нижнего Новгорода – 359 млрд рублей (расстояние между городами 223 км). На прошлой неделе на проект было получено заключение от главгосэкспертизы.

"Есть официальное заключение, дальше на этапе строительства еще может оптимизироваться. Но это сегодня то, что подтверждено государством. Тоже самое после окончания проектирования будет сделано и на Екатеринбург – Челябинск. Все другие цифры они пока модельные и конечно имеют возможность быть оптимизированы", - подчеркнул он.

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27.04.2018 20:25 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
22:25 Екб


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"ВСМ, как межрегиональное метро". Благодаря высокоскоростной магистрали Челябинск и Екатеринбург могут стать третьим центром в стране
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