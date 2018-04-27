Путин пригласил глав ВТБ и "Аэрофлота" в свой кабинет

Президент РФ Владимир Путин после заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО) пригласил на отдельный разговор нескольких участников совета.

Как сообщает ТАСС, в кабинет главы государства были вызваны глава ВТБ Андрей Костин, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев.



"Не уходите сразу, пожалуйста, а зайдите ко мне в кабинет", — обратился к ним Путин, пояснив, что разговор не будет связан с РГО.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Путин поручил Росреестру вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны подготовить новый атлас мира, с указанными названиями географических объектов, данными им российскими первооткрывателями.