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27.04.2018 20:20 Мск (22:20 Екб)
происшествия | Центральный ФО
У двух заместителей главы Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Сегодня в квартирах у двух заместителей руководителя администрации Серпуховского района Ирины Филатовой и Марины Атаманюк прошли обыски.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Московской области, цель данных мероприятий — проверка на причастность чиновниц к мошенническим действиям, связанным с хищением земельных участков. Данная информация подтверждена также другим источником, знакомым с ходом расследования, а также начальником пресс-службы районной администрации Дмитрием Староверовым.

"Обыски были у первого заместителя руководителя администрации Серпуховского района Ирины Филатовой в шесть утра, они уже закончились. А потом были обыски у заместителя администрации Марины Атаманюк, а также у ее сына", — сказал он, уточнив также, что обыски проводились сотрудниками ФСБ.

По его словам, Атаманюк после обыска доставлена в спецслужбы, где она находится до сих пор. Староверов также сообщил, что обыски были у директора парк-отеля "Дракино" Ольги Казаковой, и в конно-спортивном клубе "Пегас". По его словам, в парке и спортивном клубе в пятницу, 27 апреля, был "третий обыск за две недели". При этом чиновник отметил, что не располагает информацией о конкретном предмете обысков.

"У Казаковой были сразу семь человек и обыскивали всё вплоть до собачьей будки и подушек, даже колодец, но ничего не изъяли и уехали восвояси, — добавил он. — Кроме представившихся сотрудников ФСБ была замечена машина ОБЭП по городу Серпухов. По словам сотрудников, их интересовала тема водозаборного узла, который был построен десять лет назад в посёлке Большевик".

Другие новости по темам: Ирина Филатова, Марина Атаманюк, Дмитрий Староверов, ФСБ, обыски
27.04.2018 20:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:20 Екб


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У двух заместителей главы Серпуховского района Подмосковья прошли обыски
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