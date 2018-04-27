У двух заместителей главы Серпуховского района Подмосковья прошли обыски

Сегодня в квартирах у двух заместителей руководителя администрации Серпуховского района Ирины Филатовой и Марины Атаманюк прошли обыски.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Московской области, цель данных мероприятий — проверка на причастность чиновниц к мошенническим действиям, связанным с хищением земельных участков. Данная информация подтверждена также другим источником, знакомым с ходом расследования, а также начальником пресс-службы районной администрации Дмитрием Староверовым.

"Обыски были у первого заместителя руководителя администрации Серпуховского района Ирины Филатовой в шесть утра, они уже закончились. А потом были обыски у заместителя администрации Марины Атаманюк, а также у ее сына", — сказал он, уточнив также, что обыски проводились сотрудниками ФСБ.

По его словам, Атаманюк после обыска доставлена в спецслужбы, где она находится до сих пор. Староверов также сообщил, что обыски были у директора парк-отеля "Дракино" Ольги Казаковой, и в конно-спортивном клубе "Пегас". По его словам, в парке и спортивном клубе в пятницу, 27 апреля, был "третий обыск за две недели". При этом чиновник отметил, что не располагает информацией о конкретном предмете обысков.

"У Казаковой были сразу семь человек и обыскивали всё вплоть до собачьей будки и подушек, даже колодец, но ничего не изъяли и уехали восвояси, — добавил он. — Кроме представившихся сотрудников ФСБ была замечена машина ОБЭП по городу Серпухов. По словам сотрудников, их интересовала тема водозаборного узла, который был построен десять лет назад в посёлке Большевик".