В Конгрессе США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

Комитет по делам разведки палаты представителей Конгресса США не нашёл доказательств сговора президентской кампании Дональда Трампа с правительством РФ на выборах 2016 года.

Как сообщает РБК, в "Докладе по российским активным мероприятиям" особый акцент сделан на предполагаемое вмешательство Москвы в предвыборную кампанию. По мнению оппонентов победившего кандидата от Республиканской партии, результат выборов стал возможным благодаря массированной информационной кампании с российской стороны.

Главной целью Москвы, по мнению конгрессменов, было внесение недоверия, смятения и раскола в американское общество.



"Однако в ходе расследования комитет не нашёл доказательств того, что предвыборная кампания Трампа проходила в сговоре и координации с российским правительством", — отмечается в докладе.

Кроме того, документ содержит критику "недальновидных и непродуманных решений" в кампаниях как республиканского кандидата, так и выдвиженца от Демократической партии Хиллари Клинтон. В частности, помощникам Трампа вменяется встреча с российским адвокатом Натальей Весельницкой, располагавшей, по мнению конгрессменов, компроматом на его главного оппонента. В свою очередь, сторонникам Клинтон вменяется оплачивание компрометирующего досье на Трампа, собранного из сомнительных источников.