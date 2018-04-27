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Новости
27.04.2018 19:10 Мск (21:10 Екб)
армия и ВПК | В России
Минобороны: В армии РФ более чем вдвое снизился незаконный оборот наркотиков
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Минобороны РФ (2012) | Фото:

За прошедшие пять лет в российских Вооружённых силах создана комплексная система работы по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических и психотропных веществ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Эта работа, как отмечается в сообщении, "постоянно совершенствуется для выстраивания более строгих барьеров на путях проникновения наркомании в армейские коллективы".

В частности, военной полицией совместно с командирами воинских частей проводятся плановые и внезапные обследования личного состава в войсках, центральных органах военного управления, военных учебных заведениях на предмет своевременного выявления лиц, имеющих опыт употребления наркотиков.

"Всего с 2013 года проведено более 25 тыс. внезапных проверок личного состава на предмет употребления наркотических веществ, — отметили в пресс-службе Минобороны. — Для проведения экспресс-тестов на употребление наркотиков в военно-медицинские подразделения поступают мобильные программные комплексы, в состав которых входит, в том числе, специальный сканер, ёмкости для забора биологических материалов (крови, слюны, мочи). Чувствительность методик анализа позволяет выявить даже однократный прием наркотических средств спустя длительное время".

Кроме того, как отмечается в сообщении ведомства, совместно с органами правопорядка и военной контрразведки ведётся работа по вопросам своевременного выявления и пресечения попыток поступления наркотиков на территорию гарнизонов и военных городков.

"Анализ эффективности предпринимаемых мер, проведённый во взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами, свидетельствует о снижении в 1,5 раза лиц с наркотическим опытом среди военнослужащих. — подчеркнули в Минобороны. — Также более чем в 2,5 раза сокращено количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков".

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27.04.2018 19:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:10 Екб


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Минобороны: В армии РФ более чем вдвое снизился незаконный оборот наркотиков
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