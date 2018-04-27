Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Басманный суд Москвы оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает "Интерфакс".

"Оснований для отмены или изменения Малобродскому меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую в настоящее время суд не усматривает… В удовлетворении ходатайства следователя отказать", - огласила решения судья Евгения Николаева.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следствие заявило о намерении смягчить меру пресечения бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, а также первый генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор АНО Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум обвиняются в хищении средств, выделенных организации на проект "Платформа".

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.