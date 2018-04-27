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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
культура ;
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Новости
27.04.2018 18:50 Мск (20:50 Екб)
общество | Центральный ФО
Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского
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Алексей Малобродский (2018) | Фото: nvdaily.ru

Басманный суд Москвы оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает "Интерфакс".
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"Оснований для отмены или изменения Малобродскому меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую в настоящее время суд не усматривает… В удовлетворении ходатайства следователя отказать", - огласила решения судья Евгения Николаева.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следствие заявило о намерении смягчить меру пресечения бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, а также первый генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор АНО Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум обвиняются в хищении средств, выделенных организации на проект "Платформа".

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.

Другие новости по темам: Москва, суд, Алексей Малобродский, седьмая студия, гоголь-центр
27.04.2018 18:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.04.2018 09:54 Мск
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Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского
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