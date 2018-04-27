"Не дай Бог Россия дёрнется". Экс-командир ВСУ рассказал о состоянии украинской армии

"Всё плохо" — так охарактеризовал состояние украинской армии экс-командир ВСУ Владимир Шилов.

По информации портала "Обозреватель", такое заявление прозвучало в контексте обсуждения перспективы вхождения вооружённых сил страны в десятку сильнейших армий Европы.

"Лично я в это не верю, — сказал Шилов. — По их рассказам, наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое".

По мнению экс-командира ВСУ, улучшить ситуацию можно было бы "на основании добровольческого движения", которое "угробили".

"Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку, — добавил он. — Всё действительно плохо. Не дай бог Россия дёрнется, всё будет очень... [плохо]".