Технологическое решение по восстановлению рудника "Мир" будет определено к концу 2018 года

Технологическое решение по восстановлению рудника "Мир" может быть определено к концу 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Алроса".

Компании из Германии и ЮАР представят "Алросе" оценку техрешений по восстановлению рудника в августе текущего года, уточнили в компании.

"Алроса" оценивает возможный срок добычи на руднике "Мир" после его восстановления в 30-42 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, шахту "Мир", которая принадлежит компании "Алроса", затопило 4 августа прошлого года. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день подняли на поверхность еще одного шахтера, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами, спасти их не удалось.

В ноябре директор и главный инженер Мирнинского ГОКа были уволены из-за аварии на руднике "Мир".