Путин призвал к созданию нового атласа мира

Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира, с указанными названиями географических объектов, данные им российскими первооткрывателями.

Как сообщает "Интерфакс", глава государства подчеркнул необходимость "особого внимания" к сфере топонимики.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", — передаёт издание его слова, сказанные на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Такая ситуация, по словам президента, означающая стирание памяти о российском вкладе в изучение планеты, стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт, тогда как на присутствующих в свободном доступе иностранных картах фигурируют, как правило, "вторичные имена географических объектов".

"Я прошу заняться созданием атласа Росеестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн, — заключил Путин.