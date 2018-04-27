Число жертв перестрелки в ЖК в Екатеринбурге возросло до двух

Число жертв перестрелки в жилом комплексе "Бажовский", который находится на улице Кузнечной в Екатеринбурге, возросло до двух, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Свердловской области.

"Днём 27 апреля в помещении по улице Кузнечная в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также с огнестрельным ранением доставлялся в больницу. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Выясняются обстоятельства конфликта (не исключается, что могла произойти перестрелка между указанными погибшими мужчинами). Для выяснения причин инцидента следствием СКР допрашиваются свидетели, также будет проведён комплекс необходимых экспертиз", - добавили в региональном управлении СКР.