Путин призвал "не скатываться к новому изданию советского Госплана"

Президент РФ Владимир Путин высказался против возврата к регулированию производства по советскому образцу.

Как сообщает ТАСС, такое заявление прозвучало во время встречи главы государства с Советом законодателей.

В частности, Путин прокомментировал озвученные предложения о квотировании производств и размещения производственных сил, а также напомнил, что власти уже применяют меры для избежания негативных издержек перепроизводства, вплоть до льготирования производства.

"Но ни в коем случае нельзя нам скатиться к новому изданию советского Госплана, — подчеркнул он. — Там уж они настолько все регламентировали, что это просто убило или, собственно говоря, в значительной степени нанесло [вред], во всяком случае, экономике. Мы, конечно, не можем это повторять".

В качестве альтернативного способа борьбы с кризисами перепроизводства президент предложил "информирование бизнеса", отметив при этом, что "современные средства коммуникации предоставляют для этого очень широкие возможности". Кроме того, он отметил необходимость поддержки и развития инфраструктуры и поддержки стратегического планирования на предприятиях.