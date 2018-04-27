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В Екатеринбурге приставы снова приехали закрывать ТЦ Guru на Репина
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ТЦ Guru (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судебные приставы вновь приехали к торговому центру Guru, расположенному по адресу ул. Репина, 22, чтобы закрыть уже вторую часть здания, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что решение о запрете было принято арбитражным судом региона, в рамках рассмотрения заявления департамента государственного жилищного и строительного надзора о запрете эксплуатации.

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

В заключении суда описаны причины решения о закрытии центра, и главная из них — здание после реконструкции ввели в эксплуатацию без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, были зафиксированы нарушения норм пожарной безопасности. Между тем, у собственников свое мнение на этот счет.

"Я не понимаю, каким образом силовые структуры, прокуратура осуществляет деятельность по исполнению судебного решения к лицам, в отношении которых оно вынесено, - комментирует представитель собственника и застройщик здания Евгений Тагинцев. В этой части здания, которое введено в эксплуатацию в 2006 году, имеются собственники, у них есть свидетельства о собственности, которые они получили на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и осуществляют свою коммерческую деятельность уже с 2007 года – 11 лет. Сейчас их решили придти и закрыть".

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам Тагинцева, собственники площадей попросили его обратиться в суд с заявлением о разъяснении судебного акта, в отношении кого именно действует документ. После ввода часть здания была разделена на несколько объектов и разные собственники выкупили ее по частям.

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

Как пояснили собственники, проблемы начались еще несколько лет назад из-за соседствующего с ними здания завода, в котором площади были выкуплены под жилье.

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

"Жильцы с 2004 года пытались узаконить свое положение в этом здании. Одна юристка, Кричко Ольга Борисовна, взялась им помочь. В 2012 году они получили судебное решение, на основании которого им выдали ордера, о том, что они проживают по этому адресу. В дальнейшем она выкупила у одного из жильцов 10 кв. м. и обратилась к нас с просьбой выкупить у нее эти площади за 5 млн руб. Иначе она начнет против нас судебные разбирательства. Несколько лет назад она обратилась в Верх-Исетский суд с тем, что наше строение построено незаконно, располагается рядом с их зданием, нарушает все мыслимые и немыслемые нормы. Суд им отказал. Видимо, на волне новых веяний, перед чемпионатом мира по футболу [ТЦ находится менее чем в 500 метрах от Центрального стадиона, где пройдут матчи мундиаля. – прим. Накануне.RU], она написала жалобу, как нам стало известно, президенту РФ Владимиру Путину. Сверху пришло указание, через прокуратуру, областная прокуратура спустила указание ниже, и начался процесс по прикрытию легального бизнеса", - поясняет Тагинцев.

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

Из-за этого здания собственникам, по его словам, пришлось провести дополнительные мероприятия: построить противопожарную стену, чтобы пожар от соседнего здания не распространялся на них. "Много чего нам пришлось сделать, чтобы удовлетворить требования новых технических регламентов, чтобы нам разрешили ввести недостроенную часть здания в эксплуатацию", - поясняет Тагинцев.

Отметим, что комплекс работает уже несколько лет, но он до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, и часть здания считается объектом незавершенного строительства.

"В ноябре 2017 года было получено разрешение на строительство. Были поданы все документы в надзор о том, что мы выполнили работы и попросили департамент строительства принять у нас объект. 30 декабря была первая проверка, 2 февраля нам выдали акт, в котором указали замечания, которые, по их мнению, расходятся с тем проектом, в соответствии с которым мы строили здание. Дали нам срок до 30 марта устранить эти замечания. Мы эти замечания устранили, обратились в настоящее время в департамент с извещением о том, что замечания устранены. Что можно приходить и проверять. Плановая проверка была назначена на 5 мая. Тем не менее, департамент добился судебного решения о прекращении эксплуатации здания, обратился с заявлением о немедленном исполнении этого решения. Два дня назад пришли и опечатали левую часть здания. Сегодня пришли опечатывать вторую", - пояснил он.

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

ТЦ Guru(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

В Екатеринбурге на данный момент проверена 1/4 часть объектов. Предварительно направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности, в том числе в "Алатырь". В прокуратуру вызваны представители этих ТЦ.

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В Екатеринбурге приставы снова приехали закрывать ТЦ Guru на Репина
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