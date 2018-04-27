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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию

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27.04.2018
политика  |  комментариев: 2
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26.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
культура ;
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Новости
27.04.2018 16:00 Мск (18:00 Екб)
политика | В России | За рубежом
МИД РФ приветствовал итоги межкорейского саммита
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Межкорейский саммит (2018) | Фото: www.koreaherald.com

МИД РФ оценил встречу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина как "значительный шаг" в национальном примирении Пхеньяна и Сеула. Как передаёт информагентство Infox, Москва позитивно оценила Пханмунчжомскую декларацию, принятую по итогам саммита.
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Также МИД РФ готов оказать помощь корейским государствам, развивать трёхстороннюю кооперацию в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях.

Напомним, в Пханмунчжомской декларации значатся создание зоны безопасности в Жёлтом море и снижение оборонных расходов обоих корейских государств.

Другие новости по темам: Межкорейский саммит, Пханмунчжомская декларация, МИД РФ
27.04.2018 16:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:00 Екб


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МИД РФ приветствовал итоги межкорейского саммита
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