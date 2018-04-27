МИД РФ приветствовал итоги межкорейского саммита

МИД РФ оценил встречу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина как "значительный шаг" в национальном примирении Пхеньяна и Сеула. Как передаёт информагентство Infox, Москва позитивно оценила Пханмунчжомскую декларацию, принятую по итогам саммита.

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Также МИД РФ готов оказать помощь корейским государствам, развивать трёхстороннюю кооперацию в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях.

Напомним, в Пханмунчжомской декларации значатся создание зоны безопасности в Жёлтом море и снижение оборонных расходов обоих корейских государств.