В Екатеринбурге произошла перестрелка в ЖК: погиб человек

Сегодня, 27 апреля, около 16.00 в жилом комплексе "Бажовский", который находится на улице Кузнечной, произошла перестрелка: один человек погиб, другой – ранен.

"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по городу.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"На месте происшествия было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, его тело направлено на экспертизу. Также был обнаружен еще один пострадавший, его отвезли в больницу. Все обстоятельства выясняются в рамках расследования. Для выяснения причины и обстоятельств происшествия будет проведен допрос свидетелей и проведены необходимые экспертизы", - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.