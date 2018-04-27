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Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками Нефтеюганска
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Наталья Комарова, встреча с дольщиками Нефтеюганска (2018) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с обманутыми дольщиками Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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На встрече собравшиеся обсудили состояние 15-этажного жилого дома №53, расположенного в микрорайоне 16а. Застройщиком выступило ООО "Артель". Первое заявление о признании дольщика пострадавшим от действий недобросовестного застройщика поступило 22 января этого года. В настоящий момент с заявлениями о включении в реестр обманутых дольщиков обратились уже 41 человек.

Тем не менее, по закону объект будет считаться проблемным только с 30 апреля. Поскольку проблемным объект считается в том случае, если обязательства не исполняются полгода и прирост на объекте отсутствует в течение двух кварталов.

"Если необходимые документы от застройщика не поступят до указанной даты, то у людей возникнет право и возможность быть включенными в реестр дольщиков, потерпевших от действий застройщиков", – отметила Наталья Комарова.

Наталья Комарова, встреча с дольщиками Нефтеюганска(2018)|Фото: Правительство Югры

Как сообщил заместитель прокурора округа Евгений Шейрер, в отношении недобросовестного застройщика возбуждено уголовное дело, производится исследование движения денежных средств, включая финансы, вложенные дольщиками.

"Главное для людей – не разбирательства с застройщиками, а возможность вернуть свои средства или получить жилье. Но судебная процедура имеет большое значение для того, чтобы местные власти могли принимать решение о замене застройщика и введении объекта в эксплуатацию", – заявилаНаталья Комарова.

Исполняющий обязанности главы Нефтеюганска Андрей Пастухов заверил участников встречи, что "дорожная карта" в отношении дома будет готова к 4 мая. Потенциальным инвестором для завершения строительства рассматривается компания ООО "АвтоСпецТранс".

Наталья Комарова, встреча с дольщиками Нефтеюганска(2018)|Фото: admhmao.ru

По итогам обсуждения Наталья Комарова поручила окружному департаменту строительства до 28 апреля подготовить проект обращения о недобросовестности ООО "Артель" главы региона к губернатору Тюменской области - директор фирмы-должника зарегистрирован и проживает в Тюмени. Главу соседнего региона попросят оказать содействие в понуждении руководителя организации о добровольной передаче дома в Нефтеюганске иному застройщику. Также региональное ведомство подготовит обращение в Федеральную антимонопольную службу о внесении компании "Артель" в реестр недобросовестных поставщиков.

Еще один дом, ставший объектом обсуждения, расположен в 17 микрорайоне. Застройщиком выступила компания "СибНефтеПромСтрой", она приступила к работам в августе 2013 г.

Наталья Комарова, встреча с дольщиками Нефтеюганска(2018)|Фото: admhmao.ru

В 2016 г. Нефтеюганская межрайонная прокуратура проверила застройщика и выявила нарушения в соблюдении требований закона о долевом строительстве. В 2017 г. прокуроры выявили факты хищения "СибНефтеПромСтрой" денег в результате уменьшения площадей построенных квартир. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". 17 мая состоится заседание суда по передаче прав на строительство дома другому застройщику, изъявившему желание довести объект до полной готовности. В настоящее время планируется, что ввод в эксплуатацию состоится 20 декабря.

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Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками Нефтеюганска
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