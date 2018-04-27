В Пермском районе пристав обобрала земляка на 9 миллионов

В Перми пристава-исполнителя судят за махинации с 9 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

два предложения звучат так: По версии следствия, в августе 2016 г. обвиняемая, зная о том, что проведение исполнительных действий невозможно ввиду запрета, провела их. Это позволило ответчику заключить нотариальное соглашение и получить долю в уставном капитале организации, которая принадлежала истцу

Сумма ущерба в денежном эквиваленте – 9 млн руб. Дело рассмотрит Свердловский районный суд.