Свердловский избирком передал Шаламовских депутатский мандат Лобова

Законодательное собрание Свердловской области решил покинуть депутат фракции "Справедливая Россия" Евгений Лобов, его мандат перешёл Егору Шаламовских.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь избиркома Дмитрий Ветошкин, передача мандата произошла сегодня, 27 апреля. "Эсеру" выдадут удостоверение об избрании депутатом ЗакСО.

Руководитель фракции "Справедливой России" Андрей Жуковский отмечал, что именно Шаламовский был претендентом на это место.

Напомним, 22 марта Евгений Лобов подписал документы и добровольно сложил свои полномочия.

"Жизнь вносит свои коррективы, я проработал в парламенте более полутора лет, и надеюсь, что на мое место придет достойный человек", - сказал депутат, поблагодарив коллег за совместную работу.