В мае "Ямал СПГ" остановят для проведения ремонта

Первая линия завода по сжижению газа "Ямал СПГ" в мае будет остановлена на шесть дней для проведения плановых ремонтных работ. Об этом журналистам сообщили в НОВАТЭКе.

В мае первая линия завода будет остановлена на профилактику примерно на шесть дней. На график поставок это не повлияет", - приводит РИА Новости слова представителя газовой компании.

"Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Первая очередь завода была запущена в декабре 2017 г. В марте "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода, которая будет запущена в третьем квартале 2018 г.