В ДНР за взятки задержаны пять пограничников

Министерство государственной безопасности ДНР задержало в Горловке пятерых сотрудников Службы пограничной охраны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МГБ.
В результате проведенных оперативно-розыскные мероприятия на КПП "Горловка" задокументированы факты неправомерных действий пограничников, задержаны пять человек с поличным. На месте задержания изъяты крупные суммы денег. Возбуждено уголовное дело.
Министр государственной безопасности ДНР Владимир Павленко провел сегодня инспекцию всех контрольно-пропускных пунктов республики.