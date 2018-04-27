В ДНР за взятки задержаны пять пограничников

Министерство государственной безопасности ДНР задержало в Горловке пятерых сотрудников Службы пограничной охраны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МГБ. Читайте также: В ДНР на линии разграничения открылись все четыре центра соцпомощи и админуслуг В результате проведенных оперативно-розыскные мероприятия на КПП "Горловка" задокументированы факты неправомерных действий пограничников, задержаны пять человек с поличным. На месте задержания изъяты крупные суммы денег. Возбуждено уголовное дело. Министр государственной безопасности ДНР Владимир Павленко провел сегодня инспекцию всех контрольно-пропускных пунктов республики.

27.04.2018 15:43 Мск | Донецк | Евгений Чернышёв

17:43 Екб





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В ДНР за взятки задержаны пять пограничников