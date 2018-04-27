ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" ИГ*, готовивших теракты в московском регионе

ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ФСБ.

Данная группа прибыла из Нового Уренгоя и планировала ряд терактов на территории московского региона. "При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера "Telegram", - говорится в сообщении ведомства.

"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", - отметили в ФСБ.

В результате изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации и средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

Решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской.