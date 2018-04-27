Пермяка судят в Югре за сексуальные преступления против трех девочек

55-летнего пермяка судят в Югре за надругательство над девочкой у запасного выхода из школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Дело ушло в суд.

Напомним, пермяку вменяют три преступления. В октябре 2017 г. он заманил 11-летнюю ученицу к запасному выходу, где совершил насильственные действия сексуального характера. В тот же день он в шестом микрорайоне города совершил аналогичный поступок в отношении 10-летней девочки. Позже выяснилось, что 6 февраля прошлого года от него же пострадала еще одна маленькая девочка.