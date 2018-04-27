Первый международный рейс из нового терминала пермского аэропорта вылетит 30 апреля

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил об успешном завершении переговоров с федеральными властями о запуске международных рейсов из нового терминала пермского аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

"После переговоров с федеральными органами власти наконец получили разрешение на вылеты международных рейсов из нового терминала пермского аэропорта. Первый рейс (в Турцию) полетит уже 30-го апреля", - сообщил глава региона в своем instagram.

Напомним, открытие нового терминала пермского аэропорта "Большое Савино" состоялось 30 ноября 2017 г. В нем приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.