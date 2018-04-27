В Российском союзе автостраховщиков идут обыски и выемка документов

В офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) в Москве проходят следственные действия.

"Сегодня прошла выемка документов ГУБЭП в Российском союзе автостраховщиков по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе союза.

Источники, знакомые с ситуацией, не исключают, что эти действия проводятся в рамках уголовного дела "Росгосстраха", а также дел, связанных с рядом ушедших с рынка страховых компаний, реализовавших полисы ОСАГО.

Источник, близкий к РСА, сообщил "Интерфаксу", что речь идет о страховой компании "Страж". ЦБ в ноябре 2017 года отозвал у компании лицензию на осуществление страхования.

Ранее суд арестовал бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова по обвинению в присвоении имущества "Росгосстраха" на сумму более чем 1 млрд рублей. Под домашний арест отправлена экс-акционер РГС Банка Надежда Клепальская.