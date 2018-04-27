Общественник о переносе зоопарка в Екатеринбурге: Это несправедливо по отношению к главным посетителям - нашим детям

Сегодня в Екатеринбурге прошли публичные слушания по застройке нового жилого района Новокольцовский. Планируется, что туда будет перемещен екатеринбургский зоопарк, который сейчас располагается в центре города. Однако уральские общественники выступили резко против подобной инициативы, передает корреспондент Накануне.RU.

Застройкой нового района займется группа "Синара". Согласно проекту планировки, там будет размещен собственно сам зоопарк и научно-технический парк - его вторая очередь. В итоге за проект проголосовал 181 человек. Четверо выступили против, 10 воздержались.

Перенос зоопарка из центра вызвал волну негодования у местных общественников. Как рассказал Накануне.RU активист "Родительского всероссийского сопротивления" в Екатеринбурге Алексей Банников, для него эта новость стала настоящим шоком.

"Честно говоря, эта новость просто ошарашила. Думаю, делается это для того, чтобы освободить "дорогие" территории в центре города - дорогие в плане застройки. А зоопарк уберут "на край географии" - в сторону Кольцово. Для жителей противоположных районов добираться туда будет крайне неудобно, потому что для этого придется пересекать практически весь город. Особенно днем, когда много пробок. Можно конечно по ЕКАДу на автомобиле, но они есть не у всех, да и мало кто захочет тратить столько времени на дорогу. Считаю, что это очень несправедливое решение по отношению к нашим детям - главным посетителям зоопарка", - заявил он.

По словам Алексея Банникова, центр города удобен для всех жителей.

"Все находятся в равных правах. Чем вообще зоопарк помешал? В центре он себя прекрасно чувствует, отлично работает. Думаю, многие жители города будут против переноса", - заключил общественник.