Schlumberger не претендует на контроль над буровой компанией "Евразия"

Нефтесервисная компания Schlumberger намерена купить меньше половины акций буровой компании "Евразия". О том, что Schlumberger не претендует на контроль над российской компании журналистам рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов.

Schlumberger, напомним, ранее подавала заявку на приобретение 51% "Евразии". Однако нефтесервисной компании не удалось получить согласования в Правительстве РФ. О том, что ФАС Schlumberger согласовали новые условия приобретения "Евразии" стало известно в марте. О какой именно доле идет речь - не уточнялось.

"Нет. Я говорю: как подает иностранный инвестор сделку, так мы ее и рассматриваем. Они подали меньше 50%",— приводит "Прайм" слова Цыганова.

Буровая компания "Евразия" – крупнейшая буровая компания России по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ЛУКОЙЛа, "Роснефти", "Газпром нефти" и других. БКЕ входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC), акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже.