Евродепутаты просят ЕС расширить санкции против России

Группа депутатов Европарламента попросила расширить санкции в отношении России. Письмо была направлено лидерам стран-членов Евросоюза, а также руководству ЕС в Брюсселе. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
Читайте также:
По ее словам, власти ЕС знают об этом письме, но никакой конкретики по вопросу пока нет. Косьянчич подчеркнула, что любое решение по санкциям должно быть принято странами-членами ЕС единогласно, передает ТАСС.
В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины.