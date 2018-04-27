Евродепутаты просят ЕС расширить санкции против России

Группа депутатов Европарламента попросила расширить санкции в отношении России. Письмо была направлено лидерам стран-членов Евросоюза, а также руководству ЕС в Брюсселе. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, власти ЕС знают об этом письме, но никакой конкретики по вопросу пока нет. Косьянчич подчеркнула, что любое решение по санкциям должно быть принято странами-членами ЕС единогласно, передает ТАСС.

В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины.