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Подан второй иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году
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(2006) | Фото: www.ermolino.ru

Подан второй иск о подмене детей в Пожвинской больнице в 1978 г. Он объединен с первым, рассмотрение отложено, передает корреспондент Накануне.RU.

"Второй иск подала Вероника Швецова, не биологическая дочь подавшей ранее иск Риммы Швецовой, а та, которую ей "выдали" в роддоме. Во втором иске заявляем компенсацию в 10 млн руб. Их объединят в один. Кроме того, рассмотрение отложили, потому что есть запросы. Больница вообще отрицает факт родов у них. Мы уменьшим количество ответчиков. Заседание назначено на 14.00 16 мая", - рассказал Накануне.RU адвокат потерпевших Игорь Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Ранее Саввин в беседе с Накануне.RU говорил, что этот процесс будет пятым в России.

Другие новости по темам: Игорь Саввин, Римма Швецова, Юлия Савельева, подмена детей, Пожвинская участковая больница
27.04.2018 15:00 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 12:38 Мск
Назначена дата рассмотрения иска о подмене детей в Прикамье 40 лет назад

Ранее 28.03.2018 14:10 Мск
"Зашла и сказала: я ваша дочь": пермячка – о подмене детей 40 лет назад

Ранее 23.03.2018 13:25 Мск
Подан первый иск о подмене детей в Прикамье 40 лет назад

Ранее 28.02.2018 13:36 Мск
"Наш процесс о подмене детей в роддоме - пятый в России", - пермский адвокат

Ранее 27.02.2018 08:44 Мск
В Прикамье готовят четыре иска из-за подмены детей, случившейся 40 лет назад








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Подан второй иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году
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