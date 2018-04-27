Подан второй иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году

Подан второй иск о подмене детей в Пожвинской больнице в 1978 г. Он объединен с первым, рассмотрение отложено, передает корреспондент Накануне.RU.

"Второй иск подала Вероника Швецова, не биологическая дочь подавшей ранее иск Риммы Швецовой, а та, которую ей "выдали" в роддоме. Во втором иске заявляем компенсацию в 10 млн руб. Их объединят в один. Кроме того, рассмотрение отложили, потому что есть запросы. Больница вообще отрицает факт родов у них. Мы уменьшим количество ответчиков. Заседание назначено на 14.00 16 мая", - рассказал Накануне.RU адвокат потерпевших Игорь Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Ранее Саввин в беседе с Накануне.RU говорил, что этот процесс будет пятым в России.