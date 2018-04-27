"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России

Североатлантический альянс не вернется к нормальной работе с Россией до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, а Украине отдан Крым. Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

"Госсекретарь Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили: Альянс не вернется к привычным отношениям с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, не выведет силы и не прекратит поддержку подконтрольных ей сил в Донбассе и не вернет Украине контроль над Крымом", - написала она.

Отметим, что в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. Обсуждается, в частности, стремление в альянс Украины.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко намерен закрепить в конституции курс на вступление в НАТО.