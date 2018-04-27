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культура ;
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"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
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северо-атлантический альянс, нато брюссель (2010) | Фото:navigator.az

Североатлантический альянс не вернется к нормальной работе с Россией до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, а Украине отдан Крым. Об этом заявила в Twitter официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.
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"Госсекретарь Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили: Альянс не вернется к привычным отношениям с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, не выведет силы и не прекратит поддержку подконтрольных ей сил в Донбассе и не вернет Украине контроль над Крымом", - написала она.

Отметим, что в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. Обсуждается, в частности, стремление в альянс Украины.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко намерен закрепить в конституции курс на вступление в НАТО.

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27.04.2018 14:55 Мск | Евгений Чернышёв
16:55 Екб


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"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
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