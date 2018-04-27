На Ямале закрывается первый зимник: на двух участках выступила вода

В Ямало-Ненецком автономном округе закрывается проезд по автозимнику "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Эта сезонная трасса на 80% состоит из ледовых переправ. Закроют движение по ней 28 апреля с 00.00. Сейчас проезд по зимнику открыт только для полноприводного транспорта до 20 тонн. Дорожники рекомендуют автовладельцам, выезжающим на автозимник, быть предельно осторожными на 50 и 85 километрах трассы, именно на этих точках на дорожном полотне проступила вода и появилась колейность.

Также снижается несущая способность и автозимника "Лабытнанги – Мужи – Азовы". Пока проезд открыт: с 8.00 до 20.00 на зимник допускается только легковой транспорт повышенной проходимости массой до 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 проезд открыт для транспорта до 30 тонн. Участок "Азовы – Теги" уже закрыт до следующей зимы в связи с завершением работы зимних автодорог в Ханты-Мансийском автономном округе.

Изменения коснулись и маршрута "Уренгой – Красноселькуп". Из-за повышения температуры с 08.00 до 20.00 на зимник допускаются только полноприводные авто до 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 на зимник допускаются все виды транспорта до 30 тонн.

Зимник "Салехард – Надым" открыт для легковых авто до 3,5 тонн с 08.00 до 20.00. В ночные часы – с 20.00 до 08.00 разрешено движение для транспорта до 30 тонн.

Обычно на Ямале автозимники закрываются в период с 20 по 30 апреля.