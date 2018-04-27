Центробанк докапитализирует "Траст" и "Рост банк" на 650 млн рублей

Банк России выделит финансирование на докапитализацию банка "Траст" и "Рост банка" для предупреждение банкротства кредитных организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Траст" получит 300 млн руб., говорится в сообщении регулятора, "Рост банк" - 350 млн руб. Средства будут направлены на приобретение дополнительных выпусков акций банков.

Напомним, Центральный банк в марте объявил о введении временной администрации в банке "Траст" и "Рост банке". Санацией структур занимается Фонд консолидации банковского сектора.