Венский фестиваль в Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 сдвинулся на месяц

В Екатеринбурге из-за предстоящего ЧМ-2018 по футболу, который стартует уже в июне, перенесли девятый Венский фестиваль музыкальных фильмов, об этом организаторы сообщили на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во-первых, мы перенесли фестиваль на месяц, теперь он начнется в конце июля: с 26 июля по 11 августа (конечно же, из-за ЧМ по футболу). Во-вторых, мы перенесли время начала ежевечерней программы: в этом году фильмы будут начинаться в 19.00 (в предыдущие годы программа начиналась в 20.00). Это связано с тем же переносом на месяц вперед, поскольку в августе темнеет уже раньше", - пишут организаторы.