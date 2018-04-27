В Орловской области чиновники ФГУП Минтруда проверяют в причастности к хищению бюджетных средств на протезы

В Орловской области проводится доследственная проверка по факту хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение средств реабилитации, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Проверка проводится в отношении должностных лиц Орловского филиала ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России.

Предварительно установлено, что в период с октября 2016 года по настоящее время чиновники от имени подставного лица, зарегистрированного в качестве ИП, заключали с инвалидами договоры на поставку протезных изделий по цене последнего государственного контракта, заключенного Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области на аналогичное изделие.

Затем изделие приобреталось у указанного предприятия по себестоимости. "После изготовления протезного изделия оно передавалось инвалиду с последующим предоставлением документов в органы социальной защиты населения для получения компенсационной выплаты. При поступлении компенсационной выплаты на счета инвалидов указанные лица снимали их со счетов, часть денежных средств направляя в Орловский филиал ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России, а разницу в цене использовали по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В результате этих действий было похищено более 1 млн бюджетных рублей.