Коза-оракул из Самары предсказала победителя на ЧМ-2018

Коза по кличке Забияка, выбранная оракулом в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, предсказала победителя турнира.

На выбор животному были предложены шесть стран-участниц ЧМ-2018, среди которых были Россия, Аргентина, Франция, Бразилия, Германия и Бельгия. Козе предлагалось подойти к одной из наполненных едой мисок, рядом с которыми были размещены соответствующие флаги. Животное отдало предпочтение сборной Бельгии. Видео с моментом "предсказания" было опубликовано на YouTube.

Коза получила право предсказывать исходы матчей будущего соревнования по итогам зрительского голосования. Ее конкурентам были также беличья обезьяна Саймон, лис Ричард, скунс Коко, курица Айседора, питон Мурзик и верблюд Скунс. Все животные обитают в зоопарке Самары.

Напомним, самым знаменитым спортивным оракулом был осьминог Пауль, скончавшийся в октябре 2010 года в океанариуме немецкого Оберхаузена. Пауль заработал известность благодаря точному предсказанию победителей в восьми матчах чемпионата мира 2010 года по футболу в ЮАР, в том числе - выход сборной Германии в полуфинал и победу Испании над Голландией в финале.