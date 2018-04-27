Киев требует от Белграда осудить визит Поклонской в парламент Сербии

Посольство Украины в Белграде выразило протест из-за визита депутата Госдумы Натальи Поклонской в сербский парламент.

Поклонская, которая находится под санкциями ЕС и США, встретилась с членами диаспорного комитета в парламенте Сербии. Она приехала в Сербию по приглашению лидера националистической партии "Двери" Бошко Обрадовича, который был в Крыму на прошлой неделе.

Киеву не понравилось то, что Поклонская говорила о зверствах украинской армии в Донбассе и бесчинствах нацистов на Украине.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич утверждает, что он не был проинформирован о визите, который не проходил через МИД. В свою очередь, посол Украины Александр Александрович заявил, что посольство ожидает от сербского правительства осуждения встречи с Поклонской.

Визит Поклонской в Сербию стал ее первым официальным визитом за пределы России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и утверждает, что не будет делать этого в будущем.