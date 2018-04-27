Оригинально отметят Первомай в Челябинске. Шествием и протестом

Сторонники протестного экологического движения "Стоп-ГОК" заявляют, что согласовали с администрацией Челябинска проведение митинга на Алом поле в центре города 1 мая. В эти же часы перед зданием мэрии будут традиционно формироваться колонны сторонников партии "Единая Россия" и трудовых коллективов, которые пройдут шествием до площади Революции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Стоп-гоковцы" намерены провести 1 мая протестный митинг под общим лозунгом "Томинский ГОК – угроза национальной безопасности". Несколько странно в этом свете выглядит разрешение городских чиновников провести в этот же день непосредственно в центре Челябинска протестное мероприятие с традиционной критикой в адрес властей. Начиная с конца 2016 года, ни один митинг протеста по теме строительства Томинского ГОКа в Челябинске власти не разрешали проводить на Алом поле, "спроваживая" активистов на отдаленную площадку в сквере у ДК им. Колющенко. И вот – разрешили.

Кстати, по сообщениям активистов "Стоп-ГОКа", буквально накануне полицейские и люди в штатском провели задержание одного из активистов движения, раздававшего прохожим газеты движения перед зданием челябинской мэрии. После 1,5-часового допроса в городском МВД активист был отпущен.

Что касается "единороссов", то, как сообщили в пресс-службе регионального исполкома, 1 мая они ожидают на месте сбора на Театральной площади (под окнами челябинской мэрии) до 3,5 тыс. своих сторонников, кроме того, традиционно там же собираются члены профсоюзных организаций, работники городских предприятий и т.д. На площади Революции перед памятником Ленину, где проходят митинги и выступления официальных лиц, собираются все желающие отпраздновать Первомай.