Россия снимает ограничения на ввоз томатов из Турции

Россия снимает ограничения на поставки томатов из Турции с 1 мая 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию РФ томатов происхождением "Турецкая Республика" без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли", - говорится в сообщении.

При ввозе томатов в пунктах пропуска через российскую границу будет осуществляться совместный карантинный фитосанитарный контроль, указали в ведомстве.

Напомним, Россельхознадзор с 1 февраля разрешил поставки томатов с пяти предприятий Турции.

Импорт турецких помидоров и другой сельхозпродукции запрещен с января 2016 г., после того как турецкий истребитель сбил российский Су-24. Ряд ограничений уже сняты, премьер Дмитрий Медведев в мае 2017 года заявлял, что взаимное снятие ограничений не коснется поставок томатов.