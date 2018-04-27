Экс-депутат нижнетагильской думы Вячеслав Горячкин стал замдиректора ГЛК "Гора Белая"

Экс-депутат Нижнетагильской городской думы от фракции "ЕР" Вячеслав Горячкин займет должность заместителя директора ГЛК "Гора Белая".

Как сообщил источник Накануне.RU в местной ячейке партии "медведей", экс-депутат уже приступил к работе, а само решение об этом было принято несколько недель назад.

Как сообщало Накануне.RU, перед выборами в гордуму в 2017 году Горячкин не получил достаточное число голосов однопартийцев на праймериз, поэтому пошел на них как самовыдвиженец. Кампания в его округе №9 получилась, пожалуй, самой скандальной, а мандат депутата в новом созыве Горячкин взять не сумел.

Напомним, в феврале 2018 года Куйвашев провел выездное совещание по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белой в Горнозаводском округе Среднего Урала. После этого решением главы региона была создана рабочая группа по реализации проекта, в которую вошли представители региональных и местных органов власти, а также представители экспертного сообщества.