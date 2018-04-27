В Кремле заявили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов

В Кремле заявили, что работа Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram не должна мешать функционированию других сервисов.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда. Но, безусловно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает "Интерфакс", ранее Песков заявлял, что по-прежнему пользуется блокируемым Telegram и не видит в этом ничего предосудительного.

Добавим, сегодня "Яндекс" назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram в России опасными для всего рунета.