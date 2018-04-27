Югра и Роснефть подпишут дополнительное соглашение о сотрудничестве

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принято решение о заключении дополнительного соглашения между правительством автономного округа и "Роснефтью", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

"Документом определен перечень мероприятий в области социально-экономического развития на сумму 1 млрд 518 млн рублей", - прокомментировал директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Наталья Комарова подчеркнула, что обязательства сфокусированы на взаимовыгодном сотрудничестве в целях стабильного развития экономики, улучшения инвестиционного климата, решения социальных задач региона.

Отметим, что накануне глава региона провела рабочую встречу с директором "РН-Юганскнефтегаз" Хасаном Татриевым. Стороны определили как ход реализации уже принятых решений по соглашению, так и направления работы на перспективу.