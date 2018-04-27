Путин поздравил с 85-летием Леонида Рошаля

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем, - говорится в телеграмме. - Вы посвятили себя врачебному делу и всю жизнь храните верность своему призванию, достойно выполняете высокую, истинно подвижническую миссию самой гуманной профессии на планете".

Путин отметил, что и в России, и за рубежом Рошаля знают как "яркого представителя медицинского сообщества, крупного организатора здравоохранения, как человека большого личного мужества". Президент пожелал ему здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Леонид Рошаль - высококвалифицированный детский хирург, специалист по неотложной хирургии и травматологии, медицине катастроф. Он основал консервативные методы лечения у детей острых хирургических заболеваний. С 2015 года Рошаль является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

