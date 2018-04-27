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Дума Урая не стала отправлять в отставку спикера
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Заседание думы Урая (27.4.18) (2018) | Фото: instagram.com, дума Урая

В Урае прошло заседание думы. Вопрос о досрочной отставке председателя депутаты не поднимали. Депутаты единогласно приняли информацию об итогах работы думы, которую представила ее спикер, Галина Александрова. В зале также присутствовали окружные депутаты Сергей Тульников, Василий Жуков и парламентарий из Тюменской облдумы Евгений Макаренко, сообщил Накануне.RU помощник депутата Тульникова Леонард Насибуллин

Ранее источники в администрации Урая сообщали, что вопрос о досрочном сложении полномочии председателя могут внести прямо на заседании, так как в повестке он не значился. Сама Галина Александрова говорила о том, что не собирается покидать пост до окончания срока.

Вопросы поступили только от Насибуллина, который поинтересовался у Александровой, как она оценивает взаимодействие думы и администрации. Она отметила, что работа ведется конструктивно, но, по информации экспертов, за последнее время почти все поручения депутатов были сняты, а новых не появилось. Это говорит о том, что или депутаты не видят больше проблем в городе, или жители всем довольны.

Заседание думы Урая (27.4.18)(2018)|Фото: instagram.com, дума Урая

Второй вопрос касался массовой проверки чиновников "на кумовство", инициированной аппаратом губернатора в апреле. Главная цель проверки — последующее исключение всех возможных родственных связей между чиновниками. Насибуллин спросил Александрову о ее отношении к инициативе, на что та ответила, что полностью поддерживает губернатора.

Таким образом, вероятно, позиции первого заместителя главы города Гамузова и его супруги в администрации и думе заметно пошатнулись, и теперь, после последних новостей об отставке Александровой, она вышла победителем, и вправе требовать более жесткого исполнения поручений думы и депутатов.

В рамках заседания Александрову наградили почётной грамотой Думы Югры в честь дня российского парламентаризма, подписанную Борисом Хохряковым. На заседании также выслушали отчёт контрольно-счётной палаты. Аудиторы обнаружили, что почти 1 млн руб. был потрачены Дворцом спорта "Старт" нецелевым образом. Более того, траты 12 млн руб. были неэффективными.

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27.04.2018 13:34 Мск | Урай | Михаил Лукашкин
15:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 14:57 Мск
Спикеру думы Урая грозит импичмент, власти города намерены провести "своего" председателя








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Дума Урая не стала отправлять в отставку спикера
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