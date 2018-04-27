Первый заммэра Сочи арестован по обвинению в превышении должностных полномочий

Центральный районный суд Сочи постановил арестовать первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита, передает ТАСС.

"Постановлением судьи Центрального районного суда города Сочи от 18 апреля 2018 года в отношении подозреваемого Чермита Мугдина Мадиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в суде.

Чермиту, в частности, вменялось превышение должностных полномочий, в результате чего дольщикам причинен ущерб на 400 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заммэра Сочи был задержан по подозрению в превышении полномочий. Всего о нарушении прав дольщиков на Кубани в апреле возбуждено 40 уголовных дел.