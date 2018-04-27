Уральский завод банкротит "Ямалкоммунэнерго"

В Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступил иск о банкротстве "Ямалкоммунэнерго" (учредитель - "Интертехэлектро-Новая генерация"), передает корреспондент Накануне.RU.

С иском обратился екатеринбургский завод блочно-модульных котельных "ЭнергоЛидер". Сумма исковых требований - 2,2 млн руб.

"Ямалкоммунэненрго" - крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее предприятие. Его филиалы действуют в Муравленко, Губкинском и Надыме, а также в Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. Два дочерних предприятия – ОАО "Тепло-Энергетик" в городе Лабытнанги и ООО ЭК "ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" в селе Красноселькуп.

Потребители услуг – население, предприятия и организации городов и районов ЯНАО - это 3011 юридических и более 90 тысяч физических лиц.