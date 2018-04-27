Песков сообщил о работе над "списком Собчак"

Так называемый "список Собчак" находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и министерствах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В марте бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными и просит помиловать.

Песков отметил при этом, что "не согласен с формулировкой "политзаключенные", передает "Интерфакс".

На вопрос, обращалась ли Собчак к президенту повторно по данной теме, пресс-секретарь ответил: "Не знаю, не могу сказать, но, с другой стороны, президентом даны поручения, и список этот находится в работе".

Сообщалось, что в списке 16 человек. Среди них - участники мартовских митингов 2017 года против коррупции Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков - их осудили за нападение на полицейских. Также Собчак просит освободить журналистов Юрия Староверова и Сергея Мохнаткина, кинорежиссера Олега Сенцова, антифашиста Александра Кольченко, видеоблогера Вадима Тюменцева, оппозиционного активиста Сергея Резникова, бывшего глав​у отдела безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, осужденных за экстремизм Александра Соколова и Валерия Парфенова, авиадиспетчера Петра Парпулова, брата Алексея Навального Олега, преподавателя МГТУ им. Баумана Ивана Лапыгина.