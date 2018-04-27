В Югре увеличился прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в Югре по итогам первого квартала составила 14 тыс. 273 руб., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Решение было принято на заседании правительства автономного округа, которое состоялось сегодня под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум составил 15 тыс. 356 руб., для детей – 14 тыс. 238 руб., а для пенсионеров – 11 тыс. 653 руб.

"По всем социально-демографическим группам отмечен рост этого показателя, больше всего для детей – на 309 рублей. Среднее повышение на душу населения, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, составило 138 рублей. Для трудоспособного населения и пенсионеров – на 95 рублей. Увеличение произведено в связи с ростом стоимости продуктов питания по 23 наименованиям из 33 наблюдаемых", – сообщила исполняющая обязанности директора окружного департамента труда и занятости населения Светлана Лотова.

Стоит отметить, что увеличение цены произошло на огурцы, помидоры, сливочное масло, творог, говядину, маргарин и некоторые другие виды товаров.