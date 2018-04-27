"Мавр сделал свое дело"? Глава севастопольского избиркома уходит в отставку

Руководитель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов написал заявление с просьбой о сложении полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в городской избирательной комиссии, уточнив, что последним днем работы Петухова станет 29 апреля.

Причины отставки со своего поста Александра Петухова не озвучиваются, связаться с ним на момент подготовки материала не удалось. Однако известно, что целый ряд политических сил и кланов Севастополя был недоволен его действиями, прямо перед президентскими выборами общественники и некоторые представители политических партий уже выходили с требованиями замены Петухова на более подходящую фигуру.

Оказывается, что днем ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил Петухову грамоту за организацию выборов президента России, поблагодарил за работу и заявил о том, что теперь уже экс-председатель избиркома решил продолжить карьеру в другой должности. И очевидно, что не в Севастополе.

Александр Петухов являлся 100-процентным "варягом" для Севастополя, напрямую назначенным из Центральной избирательной комиссии на пост "главного по выборам" в городе-герое в июне 2017 года, прямо перед выборами губернатора Овсянникова. На своем посту Петухов заменил многоопытного севастопольца Валерия Медведева, который по каким-то причинам не устраивал команду шедшего на выборы и. о. губернатора Овсянникова, впрочем, сам Медведев сразу после отставки стал в правительстве консультантом. Ранее москвич Александр Петухов занимал пост заместителя руководителя аппарата ЦИК РФ, когда Центризбиркомом руководил "волшебник" Владимир Чуров.

Добавим, что сейчас на сайте избирательной комиссии Севастополя висит объявление о проведении конкурса на замещение должностей государственной гражданской службы и аппарата горизбиркома.