На Ямале ликвидировали ячейку ИГИЛ, члены которой готовили теракт

На Ямале осудили членов местной ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

В марте 2017 г. чекисты задержали Гаджимурада Магомедова и его пособника, Илтифата Ахмедова, пытавшихся выехать в Сирию. В ходе следствия выяснилось, что оба – члены законспирированной ячейки "ИГ", собиравшие деньги для финансирования терроризма. Россияне планировали теракт и намеревались выехать в Сирию для борьбы на стороне организации.

Лидером и вербовщиком ячейки являлся Гаджимурад Магомедов. Под его влиянием в Сирию уехал житель Муравленко. В марте 2018 г. решением Приволжского военного суда Магомедов и Ахмедов получили три с половиной и пять лет колонии. Приговор вступил в силу.