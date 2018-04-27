На межкорейский саммит прибыла жена Ким Чен Ына

Супруга верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу прибыла в Южную Корею для участия в мероприятиях на высшем уровне.

The Korea Herald сообщает, что у порога Дома мира в разделённом границей городе Пханмунчжом её встретила первая леди Республики Корея Ким Юн Сук.

Участие Ли Соль Чжу в межкорейском саммите оставалось неподтверждённым до самого последнего момента. В отличие от сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, она не принимала участия в мероприятиях первой половины дня.

Напомним, согласно одному из пунктов принятой сегодня Пханмунчжомской декларации, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в этом году посетит Пхеньян.